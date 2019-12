Ist die Kinderplanung für sie danach schon abgeschlossen? Aktuell befindet sich ehemalige The Biggest Loser-Teilnehmerin Shirin Nikkhah-Shirazi im letzten Drittel ihrer Schwangerschaft. Die Zahnärztin hat auch schon das Geschlecht ihres ungeborenen Babys verraten: Es wird ein Mädchen. Es ist außerdem das erste Kind für die Hobby-Zumba-Tänzerin und ihren Mann. Wollen die beiden Eltern in spe nach der Geburt noch weitere Kinder?

Gegenüber Promiflash plauderte die Frohnatur aus dem Nähkästchen: "Eigentlich war ein Kind geplant, aber jetzt wo die Schwangerschaft so entspannt ist, ist ein zweites Kind nicht ausgeschlossen", verriet sie fröhlich im Interview. Allerdings müsse sie noch ihr Alter und ihre geplante Selbstständigkeit berücksichtigen: Shirin ist Ende dreißig – darüber hinaus will sie ihre eigene Praxis eröffnen. "Aber rein vom Gefühl würde ich sagen, nur in Anbetracht der tollen Schwangerschaft, würde ich es nicht ausschließen", fügte sie hinzu.

Im Gespräch sprach Shirin auch über potenzielle Namen für ihr Töchterlein. In der Kindheit wollte die TV-Bekanntheit ihre Tochter immer Leyla nennen – doch das hat sich mittlerweile geändert. "Meine Tochter bekommt den Namen jetzt doch nicht, aber dafür trägt jetzt ein Kuscheltier den Namen – ein Teddybär", verriet sie.

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Ex-"The Biggest Loser"-Kandidatin Shirin Nikkhah-Shirazi mit ihrem Mann

Anzeige

Kaos Shots Shirin Nikkhah-Shirazi im Oktober 2019

Anzeige

Privat Ex-"The Biggest Loser"-Teilnehmerin Shirin mit Teddy Leyla

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de