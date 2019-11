Shirin Nikkhah-Shirazi plaudert offen über die Namenssuche für ihr erstes Kind! Die ehemalige The Biggest Loser-Kandidatin ging im August mit einer wunderschönen Nachricht an die Öffentlichkeit: Nach fünf Jahren Ehe erwarten sie und ihr Mann ihren ersten Nachwuchs. In wenigen Monaten kommt ihre Tochter schon auf die Welt – und mittlerweile haben die werdenden Eltern auch schon einen Namen für ihren Spross!

Den wollte Shirin im Promiflash-Interview jedoch nicht verraten. Dafür offenbarte sie, wie viel Arbeit sie und ihr Liebster sich gemacht haben, um den perfekten Namen zu finden. "Wir haben schon im dritten oder vierten Monat eine Jungs- und eine Mädchennamensliste erstellt mit je 13, 14 Namen." Seit sie das Geschlecht wissen, seien nur noch die weiblichen Vorschläge übrig geblieben. "Von denen haben wir immer mehr reduziert, bis es vier waren und seit vorgestern haben wir nur noch zwei Namen, aber einer ist unser Favorit", plauderte Shirin aus.

In der Kindheit wollte die TV-Bekanntheit ihre Tochter immer Leyla nennen. "Meine Tochter bekommt den Namen jetzt doch nicht, aber dafür trägt jetzt ein Kuscheltier den Namen – ein Teddybär", verriet sie. Orientalisch sei ihre Wahl trotzdem – gegenüber Promiflash verriet die dunkelhaarige Beauty auch den Grund dafür: "Weil es den Nachnamen vom Papa tragen soll, das ist bei uns so Tradition."

