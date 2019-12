Seit 2016 führten Katy Perry (35) und Orlando Bloom (42) eine On-Off-Beziehung. Doch seit Februar dieses Jahres scheinen sich die beiden sicher zu sein, dass ihre Partnerschaft für immer halten wird: Orlando hielt um Katys Hand an. Da die Trauung noch für diesen Winter angesetzt war, sollten die Hochzeitsvorbereitungen eigentlich schon in vollem Gange sein. Nun habe das Pärchen aber die Hochzeit verschoben.

Laut Us Weekly werden die "Firework"-Interpretin und der Herr der Ringe-Star noch einige Zeit auf ihren großen Tag warten müssen. "Sie haben das Datum wegen der gewünschten Location geändert", verriet eine Quelle gegenüber dem Magazin. Die Hollywoodstars scheinen sogar zwei Hochzeitsfeiern zu planen, nämlich eine in ihrer Heimat und eine an einem besonderen, bislang geheimen Ort. Auf welchen Zeitpunkt die Trauung nun verschoben wurde, gab der Insider nicht preis.

Für ihre gemeinsame Zukunft scheint das Pärchen allerdings schon sehr genaue Vorstellungen zu haben. So sei die Musikerin fest entschlossen "bald nach der Hochzeit" ein Baby zu bekommen. Und auch der Schauspieler wünsche sich mit seiner Angebeteten weiteren Nachwuchs. Für ihn wäre es das zweite Kind, denn aus seiner ersten Ehe mit Miranda Kerr (36) hat er bereits Sohnemann Flynn.

ActionPress/BFA Orlando Bloom und Katy Perry

ActionPress/Backgrid Katy Perry und Orlando Bloom

Adrian Sanchez-Gonzalez / Getty Images Miranda Kerr und Orlando Bloom

