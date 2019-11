Orlando Bloom (42) will weitere Kinder! Der Schauspieler wünscht sich Kids mit seiner Verlobten Katy Perry (35). Hat sich aus der früheren On-Off-Beziehung mit der Sängerin nun endgültig eine stabile Partnerschaft bis ans Lebensende entwickelt? Seit April 2018 ist das Paar fest zusammen. Angeblich sollen sie für diesen Winter ihre Hochzeit planen. Zu den Zukunftsplänen des 42-Jährigen gehört auch weiterer Nachwuchs – was gehört für Orlando noch zu einer stabilen Beziehung?

Der Brite sagte gegenüber Man About Town: "Ich möchte meine Familie und Freunde genießen, meinen wunderschönen Sohn und wünsche mir weitere Kinder." Orlando unterstrich weiter, dass sein Herz voll und ganz bei der Sache sein und wissen müsse, was es heißt, in einer echten Beziehung zu sein. Die Herr der Ringe-Legende erklärte weiter: "Ich denke, dass Liebe, Beziehungen, Heirat und Kinder den jungen Menschen oft als Hollywood-Ideen verkauft werden. Dabei kommt es auf Kommunikation und Kompromisse an."

Der Kino-Star hat bereits den achtjährigen Sohn Flynn mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr (36). Mit dem Model war er von 2007 bis 2013 zusammen. Die Verlobung fand im Juni 2010 statt, die Hochzeit einen Monat später.

Getty Images Orlando Bloom im August 2019 in London

Doug Peters/Empics Katy Perry und Orlando Bloom als Hochzeitsgäste 2019

Getty Images Model Miranda Kerr und Orlando Bloom in Santa Monica 2011

