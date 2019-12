Queen of Drags flimmert wieder über die Bildschirme und startet heute mit einer fetten Fete! Um das Ende der ersten Halbzeit zu zelebrieren, zogen die verbliebenen sechs Kandidatinnen mit Heidi Klum (46) und ihren Jury-Kollegen Bill Kaulitz (30) und Conchita Wurst (31) um die Häuser. Dabei ließen es aber nicht nur die Queens so richtig krachen: Auch das Model ließ sich von dem bunten Treiben anstecken: In einem Club entblößte Heidi kurzzeitig ihre Brüste.

"Es gab Alkohol, wir haben getanzt, die ganze Zeit. Heidi hat vollkommen ihre Hemmungen verloren, Bill war total anders", berichtet Katy Bähm (26) von der feuchtfröhlichen Feierei. Nach einer aufregenden Limo-Fahrt, bei der Heidi und die restlichen Ladys bereits ihr Können an der Stange bewiesen hatten, ging es in einen der angesagtesten Homo-Clubs in Los Angeles. Dort tat es die 46-Jährige den Travestie-Stars gleich und öffnete ihre Bluse. Ihre Nippel wurden während der Ausstrahlung von einem Emoji überdeckt.

"Wir hatten fast ein bisschen zu viel Spaß", resümiert Tokio Hotel-Sänger Bill während der Show die heftige Partynacht. Dort gab es für die Drags zudem noch eine riesige Überraschung: Mega-Star Leona Lewis (34), die in der vergangenen Woche als Gast-Jurorin zu Besuch gewesen war, war ebenfalls Gast der Fete. "Leona Lewis feiert mit uns mit. Ich hab’s geliebt", freut sich Katy erneut über das unglaubliche Erlebnis des Vorabends.

© ProSieben / Martin Ehleben Bill Kaulitz, Heidi Klum und Conchita Wurst bei "Queen of Drags"

ProSieben/Martin Ehleben Die "Queen of Drags"-Kandidaten mit der Jury nach Folge zwei

Getty Images Leona Lewis, Sängerin

