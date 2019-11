Nun gibt es Klarheit! Diese Nachricht erschütterte ganz Deutschland: Ingo Kantorek (✝44) und seine Frau Suzana kamen Mitte August bei einem Autounfall ums Leben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Wagen mit den beiden Insassen beim Anfahren eines Parkplatzes eine Betongleitwand gestreift haben und in einen parkenden LKW gekracht sein. Wie es dazu kommen konnte, war nicht gänzlich bekannt. Bis jetzt! Das Gutachten über den Unfallhergang wurde jetzt veröffentlicht.

Am Donnerstag gewährte die Staatsanwaltschaft Einblick in das wichtige Dokument, das RTL nun vorliegt. Daraus geht hervor: Es ist "mit hoher Wahrscheinlichkeit" auszuschließen, dass eine technische Ursache oder eine Fehlfunktion des Autos hinter dem tödlichen Unfall steckt. Aus welchem Grund das Unglück also letztendlich passiert ist, wird sich laut Staatsanwaltschaft im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen lassen.

Zum Unfallzeitpunkt saß Ingos Frau Suzana hinter dem Steuer. Die beiden befanden sich gerade auf der Rückreise ihrer gemeinsamen Italienreise, als der Vorfall sich gegen 1.45 Uhr auf dem Rastplatz Sommerhofen an der Autobahn 8 ereignete. Der Schauspieler war direkt tot, Suzana starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Instagram / ingo_kantorek Ingo Kantorek und seine Frau Suzana

Instagram / Ingo Kantorek Unfallwagen von Ingo Kantorek

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek



