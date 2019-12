Eigentlich deuteten alle Zeichen auf Romanze. Die Gerüchteküche um einen Flirt zwischen Selena Gomez (27) und Niall Horan (26) brodelte ja bereits eine Weile – dann befeuerte der Sänger das Ganze auch noch mit einem Foto, auf dem er vor einem Sel-Poster steht. In einem Interview kam er außerdem ins Schwärmen und nannte die Brünette ein “absolutes Sweetheart”. Doch offenbar ist alles nur heiße Luft.

In der australischen Radiosendung Hit 90.9 stellte Niall klar, was wirklich sein aktueller Beziehungsstatus ist. “Habe ich eine Freundin? Nein, habe ich nicht”, betonte der Musiker: “Ich bin Single, absoluter Single.” In den vergangenen Monaten scheint sich also nichts verändert zu haben. Bereits im Oktober beteuerte ein Insider gegenüber E! News: “Selena und Niall daten sich nicht und treffen sich als Freunde. Sie waren schon immer gute Freunde und haben über die Jahre den Kontakt gehalten.”

Eine Freundschaft zwischen Mann und Frau im Rampenlicht zu führen, ist offenbar kein leichtes Unterfangen, denn Dating-Gerüchte lassen nicht lange auf sich warten.“Es macht keinen Unterschied, ob ich jemanden date oder wir nur Freunde sind, in den Augen der Medien gehe ich nämlich mit der Person aus”, erzählte Niall weiter: “Es ist wirklich ärgerlich, oder nicht? Man kann nicht mal mit einer Frau befreundet sein.”

Instagram / niallhoran Niall Horan im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Selena Gomez im November 2019

Anzeige

Getty Images Niall Horan im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de