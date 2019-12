Gestern fand in Bochum mal wieder eine Preisverleihung statt: Bei dem Radiopreis 1Live Krone werden unter anderem Deutschlands erfolgreichste Musiker ausgezeichnet. Neben Sido (39), AnnenMayKantereit, Felix Jaehn (25), Marteria (37) und Casper zählte auch Rapperin Juju (27) zu den glücklichen Preisträgern des Abends. Gleich zwei begehrte Trophäen in den Kategorien "Beste Künstlerin" und "Beste Single" konnte die "Vermissen"-Interpretin einheimsen. Zur Feier des Abends trug Juju ein richtig heißes Outfit.

Am Donnerstagabend erschien die Sprechkünstlerin in einem knallroten Look der Extraklasse am pinken Teppich der Award-Show. Juju entschied sich für ein sexy Ensemble aus Overknee-Lack-Stiefeln, einem Ledermantel und einem kurzen Kleid. Damit war die dunkelhaarige Beauty der Hingucker des Abends, erschien aber auch als Letztes an der Fotowand. "Ich mag es auch mal, mich schick zu machen und da nutze ich natürlich Veranstaltungen wie diese", verriet Juju gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Irgendwann wurden aber auch der Fashion-Liebhaberin die hohen Hacken zu viel. Wie Promiflash erblickte, sah man Juju bei der Aftershow-Party auf Socken unterwegs. Jetzt seid ihr gefragt. Wie findet ihr Jujus Look? Stimmt am Ende des Artikels in der Umfrage ab.

ActionPress/Hauter,Katrin Rapperin Juju bei der 1Live Krone 2019

Anzeige

ActionPress/Hauter,Katrin Juju, Musikerin

Anzeige

Andreas Hübner / Future Image Juju bei den MTV Europe Music Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de