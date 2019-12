Großer Siegesjubel, viel Gänsehaut und sogar ein bisschen Trauer – in diesem schillernden Gefühlsspektrum spielte sich die diesjährige Verleihung der 1Live-Krone ab! Am vergangenen Donnerstag wurde Deutschlands wichtigster Radiopreis im Rahmen einer Awardshow mit zahlreichen Live-Auftritten deutscher Musikstars in Bochum verliehen. Zudem wurde dabei das 20. Jubiläum der Preisverleihung vom Radiosender 1Live gefeiert. Welche Stars durften dieses Mal mit dem begehrten Award nach Hause gehen?

Sido (39) räumte die 1Live-Krone in der Kategorie "Bester Künstler" ab! Doch der Berliner war nicht der Einzige aus der deutschen Rapszene, der eine Auszeichnung bekam: Kollege Kontra K (32) gewann als "Bester HipHop-Act" und Juju (27) als "Beste Künstlerin". Letztere sahnte sogar noch einen zweiten Award ab – und zwar für ihren Song "Vermissen" mit Henning May. Der Sänger gewann zudem mit seiner Band AnneMayKantereit den Award als "Beste Band". Die Krone in der Kategorie "Bester Live-Act" ging an das Super-Duo Marteria (37) und Casper, als "Bester Dance-Act" wurde Felix Jaehn (25) gekürt und der Förderpreis des Radiosenders 1Live ging an Giant Rooks. Die Comedy-Krone ging an Felix Lobrecht (30).

Doch der Event hatte auch eine traurige Note: Der Sonderpreis von 1Live ging an die Robert-Enke-Stiftung, die sich um an Depression erkrankte Menschen kümmert und von Teresa Enke, der Witwe des gleichnamigen Torwart-Stars, geführt wird. Erst im Oktober jährte sich der Todestag des Fußballers, der an schweren Depressionen litt und sich schließlich das Leben nahm, zum 10. Mal.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Kontra K bei der 1Live-Krone, 2019

Getty Images Juju mit zwei 1Live-Kronen, 2019

Getty Images Felix Lobrecht, Juju und Henning May bei der 1Live-Krone



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de