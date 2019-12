Wie stehen eigentlich die ehemalige und aktuelle Frau Pocher zueinander? Mitte November vergrößerte sich die Familie von Oliver Pocher (41) erneut. Der Comedian und seine frischgebackene Ehefrau Amira begrüßten ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt. Während es für die Brünette der erste Nachwuchs ist, hat Oli bereits drei gemeinsame Kinder mit seiner Verflossenen Alessandra Meyer-Wölden (36). Klar, dass die Ex-Frau daher auch im Leben des neuen Paares ihren Platz finden muss. Doch wie kommen die beiden Damen eigentlich miteinander zurecht?

In einem Interview mit Gala sprach Alessandra nun offen über die neue Familiensituation – und machte damit klar: Sie hat nicht nur kein Problem mit der Neuen, sie ist begeistert von ihr! "Amira ist eine ganz tolle Frau. Es ist sicher nicht einfach für sie gewesen, in so eine extrem komplizierte Situation mit Ex-Partnerin und drei Kindern hineinzukommen", erklärte die Fünffach-Mama. Amira habe diese Herausforderung aber super bewältigt. "Hut ab! Und wir wissen doch, dass wir Frauen das letzten Endes in der Hand haben, wie sich eine neue Beziehungskonstruktion entwickelt", lobte Alessandra weiter.

Diese Bewunderung beruht offenbar auch auf Gegenseitigkeit. Auch Amira hat nur positive Worte für ihre Vorgängerin übrig. In einem Interview mit RTL schwärmte sie einst von Sandys Mama-Qualitäten. Sie habe großen Respekt vor ihrem Durchsetzungsvermögen bei fünf Sprösslingen. Nach den drei Kids mit Oli erblickten 2017 Zwillinge von ihrem aktuellen Ehemann das Licht der Welt.

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher im November 2019

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly bei der Berliner Fashion Week

Splash News Alessandra Meyer-Wölden auf dem Oktoberfest

