In wenigen Tagen startet der zweite Teil der Action-Reihe "Jumanji" in den deutschen Kinos! In ihren Rollen erwartet die Schauspieler-Riege um Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson (47) dabei ein neues, nervenaufreibendes Abenteuer in der Fantasie-Welt. Um in den spektakulären Szenen problemlos mithalten zu können, hat Ruby-Roundhouse-Darstellerin Karen Gillan (32) gegenüber Promiflash verraten: Sie musste im Vorfeld ziemlich hart an ihrer Fitness arbeiten.

"Ich hatte ein hartes Trainingsprogramm. Zwei oder drei Monate vor dem Film habe ich bereits mit dem Work-out angefangen. Intensiv, mit Channing Tatums Trainer", plauderte die 32-Jährige im Gespräch mit Promiflash bei der Deutschlandpremiere von "Jumanji: The Next Level" in Berlin aus. "Das ist, warum ich jetzt aussehe wie Channing Tatum höchstpersönlich", scherzt sie über ihren durchtrainierten Body. Für die Stunt-Szenen des Streifens hätte sie außerdem einen zusätzlichen Crash-Kurs absolvieren müssen.

Aber nicht nur die rothaarige Beauty schritt am Mittwochabend über den roten Teppich. Auch ihre Film-Kollegen warfen sich zu diesem Anlass in Schale und stellten sich dem Blitzlichtgewitter der Fotografen. Jack Black (50) stellte bei dieser Gelegenheit auch klar, wer der Albernste der Runde sei: "Das würde ich Dwayne zuschreiben. Er ist definitiv albern und lustig – auf seine Art. Er hat eine sehr natürliche, kindliche Herangehensweise an seine Komödien."

Getty Images Der "Jumanji"-Cast bei der Premiere in Berlin

Getty Images Schauspielerin Karen Gillan bei der "Jumanji"-Premiere in Berlin

Getty Images Karen Gillan bei der Premiere von "Jumanji" in Berlin

