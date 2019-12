Daniela Katzenberger (33) ist in Weihnachtsstimmung! Erst vor wenigen Tagen stellte die Kultblondine unter Beweis, wie sehr sie sich auf die Festtage freut: Im Netz postete sie Fotos von sich, ihrem Mann Lucas Cordalis (52) und Töchterchen Sophia (4) mit Weihnachtsmützen. Auf den Schnappschüssen bastelt die kleine Familie fleißig an ihrem Adventskranz. Nun legte der TV-Star mit einem weiteren Foto nach und zeigte sich mit seinem Spross im Nikolaus-Look!

Auf Instagram veröffentlichte Daniela ein Bild, auf dem sie mit Sophia in die Kamera lächelt. Darauf tragen Mutter und Tochter eine rote Weihnachtsmütze und wollen den Fans so zum Nikolaus gratulieren. Zu dem Post schrieb die 33-Jährige: "Wir wünschen euch einen schönen Nikolaustag. Macht ihr heute was Schönes? Sophia trifft sich später noch mit ihrer Clique auf einen heißen Kakao mit Sahne." Sie selbst dürfe auch mit zu dem Treffen – werde dabei aber die heiße Schokolade gegen einen Latte Macchiato austauschen!

Bei den Fans kam das Foto gut an: "Aww, so hübsch ihr zwei! Ich wünsche euch auch einen schönen Nikolaustag!", schrieb ein Follower. Ein anderer kommentierte: "Euch auch ihr Lieben. Mein Gott ist Sophia süß! Das gleiche Lächeln wie Mami!"

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis, Tochter von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Dezember 2019

