Die Köln 50667-Zuschauer hängen an ihren Stars! Wie Promiflash von mehreren Insidern erfahren hat, soll es in der Vorabend-Soap zu einigen Veränderungen kommen. Zum einen sollen insgesamt vier Darsteller die Serie verlassen – darunter auch Margarita Nigmatullin (24). Dafür ist jedoch auch Nachschub geplant: Fünf neue Gesichter sollen zum Cast dazustoßen, inklusive Ex-Love Island-Kandidat Danilo Cristilli. Wie wohl die Zuschauer zu den ganzen Veränderungen stehen? Nicht gerade positiv!

Das zeigt nun eine Promiflash-Umfrage. Rund 80 Prozent (1.276 Votes) der insgesamt 1.606 Umfrageteilnehmer halten dem Umbruch für keine gute Idee – der Großteil der Fans wünscht sich, dass alles so bliebt, wie es ist. Die restlichen 20 Prozent (330 Votes) sind hingegen der Meinung, dass die Umgestaltung des Casts vielleicht gar nicht so schlecht ist und dass es einfach mal wieder Zeit für frischen Wind wird.

Auch unter dem dazugehörigen Promiflash-Beitrag auf Instagram gehen die Stimmen auseinander. Gegen Danilos Einstieg haben die wenigstens was – dafür jedoch gegen Maddys Ausstieg. "Wenn Neue zu Köln kommen, ist das ok. Aber dass Maddy geht, finde ich nicht gut. Sie soll bleiben!", schreibt eine Nutzerin. "Ja, wenn sie geht, wird es echt scheiße", stimmt ihr eine weitere zu. "Ich finde es gut, das sie mal durchmischen", meint hingegen ein anderer User.

Instagram / maddynigmatullin Margarita Nigmatullin , "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli in Köln

Instagram / maddynigmatullin Maddy Nigmatullin, November 2019

