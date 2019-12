Kim Kardashian (39) lebt im Schlaraffenland! Dass es der TV-Beauty nicht an Klamotten fehlt, wundert nicht – die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin hat ein großes Vermögen auf dem Konto und zudem mittlerweile ihre eigene Shapewear-Marke SKIMS auf den Markt gebracht. Jetzt zeigte die 39-Jährige, wie es sich auf diesem Level so leibt und lebt, genauer: shoppt. Kim öffnete ihren Kleiderschrank – und der war noch üppiger als erwartet!

In mehreren Instagram-Videos stellte die Ehefrau von Kanye West (42) ihren Fans am Mittwoch die neue Cozy Collection ihres Labels SKIMS vor. In dem Clip stand sie vor dem riesigen Spiegel ihres begehbaren Kleiderschrankes, welcher in gewöhnlichen Haushalten größentechnisch wohl eher als Schlafzimmer durchgehen würde. Im Hintergrund waren direkt über 30 Hermès-Taschen zu erkennen, die dort sorgfältig der Farbe nach aufgereiht standen. Laut Dailymail bedeutet allein das einen Wert von über einer Million Dollar.

Genauso perfekt sortiert waren Kims unzählige Schuhe im begehbaren XXL-Kleiderschrank, den die Beauty in ihrem Insta-Beitrag offen zeigte. Von High Heels über Boots bis hin zu kniehohen Stiefeln in sämtlichen Formen und Farben, war alles mit dabei. Bei so viel Auswahl kann man in Stress geraten, sodass natürlich auch für Entspannung gesorgt wurde – mitten im Raum war ein großes weißes Sofa zu sehen.

MEGA Kim Kardashian, Dezember 2019

ActionPress Kourtney und Kim Kardashian, Dezember 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, 2019

