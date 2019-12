Ashley Tisdale (34) trotzt dem Winter mit Knallfarben! Die Schauspielerin, die ihren Karrieredurchbruch mit High School Musical feierte, hat sich die Hauptrolle in einer neuen Netflix-Produktion geschnappt: Namentlich passend zur Vorweihnachtszeit ist die 34-Jährige in der Comedy-Sitcom Merry Happy Whatever zu sehen, die vor knapp einer Woche auf dem Streamingportal startete. Genauso kunterbunt, wie es in der Serie zugeht, gestaltet Ashley nun auch ihren Look für Promotionauftritte: In einem farbenfrohen Outfit war sie kürzlich in einer TV-Show zu Gast.

Am vergangenen Mittwoch wurde Ashley in den Straßen von New York gesichtet. Wie Mail Online berichtete, war sie auf dem Weg zur "Today Show" des US-Senders NBC, um dort über ihre neue Rolle zu sprechen. Dabei fiel ihr buntes Styling auf: Über einen rosafarbenen Rollkragenpullover trug sie ein hellblaues leichtes Kleid, das mit einem floralen Muster bestickt war. Passend zur kalten Jahreszeit entschied sie sich für einen braun-gelb karierten Mantel und kombinierte lilafarbene Stiefel in Schlangen-Optik dazu.

Die Hollywood-Schauspielerin ist nach ihrer Zusammenarbeit mit Disney zu einer echten Bekanntheit geworden, wofür sie sich im vergangenen Jahr bereits bedankte. "Ich bin so dankbar, dass ich diese Rollen spielen durfte. Ich weiß, ich wäre nicht da, wo ich heute bin, ohne diese Erfahrungen", betonte sie auf buildseries.com.

Backgrid Ashley Tisdale in New York

