Birgt Dancing on Ice ein zu hohes Verletzungsrisiko? Die vergangene Ausstrahlung der Eiskunstlauf-Show wurde in den Tagen zuvor erneut von einem Sturz überschattet: David Vincour (35) hatte mit seiner Partnerin Nadine Angerer (41) beim Training eine Figur üben wollen – dabei war der Profi mit dem Kopf auf das Eis geschlagen. Glücklicherweise war die Verletzung nicht so ernst, dass das Paar nicht hätte antreten können. Doch was denken die anderen Kandidaten nach dem Zwischenfall?

André Hamann (32) machte im Gespräch mit Promiflash klar, dass er sich bewusst sei, dass Hebefiguren klare Risiken hätten: "Man darf keine Angst davor haben, man sollte aber mit Respekt da dran gehen." Auch sein Konkurrent Eric Stehfest (30) geht an komplizierte Figuren mit viel Bedacht ran: "Wenn sie nicht klappt, weiß ich aber, wann ich sie abbrechen muss rechtzeitig", erklärt der Schauspieler. Wobei er die Überzeugung äußerte, dass alle Teilnehmer an einem Punkt seien, an dem sie nicht mit Druck versuchen würden, einen Erfolg zu erzwingen.

David und Nadine haben nach ihrem Sturz-Erlebnis ihre Performance für den Abend angepaßt: Die beiden strichen sicherheitshalber die Hebefigur, bei der sie gestürzt waren. Doch obwohl sie am Ende im Skate-off landeten, schafften sie es trotz ihrer angepassten, vereinfachten Choreografie in die nächste Runde.

Getty Images André Hamann und Stina Martini, "Dancing on Ice"-Kandidaten 2019

Getty Images Eric Stehfest und Amani Fancy bei "Dancing on Ice" 2019

Getty Images Nadine Angerer und David Vincour bei "Dancing on Ice" 2019

