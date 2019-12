Erst im August verkündete Milla Jovovich (43), dass sie zum dritten Mal Mama wird. Mit ihrem Mann, dem Filmproduzenten Paul W. S. Anderson (54) hat die "Resident Evil"-Darstellerin bereits zwei Kinder. Nun erwartet das Ehepaar Anfang Februar 2020 das neue Familienmitglied. Mit der Schwangerschaft kamen auch die klassischen Gelüste, mit denen die 43-Jährige seit einigen Monaten zu kämpfen hat. Dadurch ist sie auch schon um einige Kilos schwerer geworden!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Milla jetzt ein aktuelles Foto von sich mit ihrem riesigen Babybauch und offenbarte: "Ich habe so ziemlich das gleiche Gewicht zugenommen, das ich bei den vorigen Schwangerschaften auch immer zugenommen habe (ungefähr 50 Pfund (umgerechnet circa 23 Kilo). Bisher.) Aber es zeigt nur, dass dein Körper das tut, wozu er gedacht ist, ohne Rücksicht." In neun Wochen stehe die Geburt an und für den Hollywood-Star scheint es immer schwieriger zu werden, sich fortzubewegen.

Erst im Mai dieses Jahres hatte Milla offenbart, dass sie 2017 eine Fehlgeburt erlitten hatte und danach eine Depression durchleben musste. Umso glücklicher sei sie jedoch jetzt, ihren Fans sagen zu können: "Dem Baby geht es gut und es soll pünktlich zur Welt kommen."

Instagram / millajovovich Milla Jovovich mit ihrer Tochter Dashiel

Instagram / millajovovich Milla Jovovich mit ihrem Mann Paul W. S. Anderson

ZUMA Wire / Zuma Press Milla Jovovich in Cannes

