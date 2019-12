Dank Nadeln ist sie tiefenentspannt! Seitdem Ashley Graham (32) im August dieses Jahres überglücklich verkündet hat, dass sie zusammen mit ihrem Mann Justin Ervin ihren ersten Nachwuchs erwartet, überschüttet das Supermodel ihre Fans fast täglich mit neuen Babybauch-Bildern. Sie lässt ihre Netz-Freunde an jedem Schritt und Tritt der Erfahrung teilhaben und gibt werdenden Müttern jetzt sogar einen wertvollen Tipp zum Stressabbau: Akupunktur!

Auf ihrem Instagram-Account postete Ashley am Donnerstag einige Videos von ihrem Besuch bei einer Heilpraktikerin. "Ich mache Akupunktur schon die ganze Zeit während meiner Schwangerschaft und muss sagen: "Es lässt meinen Körper so gut fühlen", berichtet sie ihren Followern. Am vorherigen Tag hätte es ihre Therapeutin bei ihr im Gesicht ausprobiert und sie liebe das Resultat. Ihre Fans sind allerdings eher begeistert von der lustigen Art der 32-jährigen in ihren Videos: "Haha, du bist einfach zu witzig, weißt du das", schrieb ein Nutzer unter ihren Beitrag. Denn während andere User zugaben, Angst vor den Nadeln zu haben, machte sich die werdende Mutter einen Spaß und sang, während die Nadeln in ihrer Haut steckten, einen Weihnachtssong.

Instagram ist aber nicht die einzige Plattform, auf der Ashley das Thema Schwangerschaft angeht. In ihrem eigenen Podcast Pretty Big Deal spricht das Plus Size Model mit den unterschiedlichsten Promis über deren Familien- und Lebenssituationen. Von Rosie Huntington-Whiteley (32) über Serena Williams (38) und Kim Kardashian (39) waren alle schon bei ihr.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Dezember 2019

MEGA Ashley Graham, Oktober 2019

Instagram / prettybigdealpod Rosie Huntington-Whiteley und Ashley Graham, Dezember 2019

