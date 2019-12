Vanessa Mai (27) sendet einen weihnachtlichen Gruß an ihre Fans! Eigentlich hält die Schlagersängerin ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – doch ab und zu beglückt sie ihre Follower dann doch auf via Social Media mit intimen Einblicken in ihr Leben mit Ehemann Andreas Ferber. Und auch zum Nikolaus hat sich die Musikerin zu einem zuckersüßen Schnappschuss mit ihrer kleinen Familie hinreißen lassen!

"Grüße von uns zum Nikolaustag", schreibt Vanessa zu einem Instagram-Foto von sich und ihren zwei Liebsten – Andreas und ihrem kleinen Hund. Während der Wauwau alles andere als begeistert schaut, grinst das Ehepaar glücklich in winterlichen Outfits und mit Wollmützen in die Kamera. Gleichzeitig erinnert die 27-Jährige an die Geschichte des Feiertags: "Seine wichtigste Botschaft ist so jung geblieben wie am ersten Tag – einfach Gutes tun. Das können wir auch heute. Jeden Tag."

Auf eine ganz besondere Art und Weise lässt Vanessa ihre Fans auch mithilfe des Musikvideos zu ihrer neuen Single "Hast Du jemals" an einen ganz besonders privaten Aspekt ihres Lebens teilhaben. In dem Clip stellt die Künstlerin mit ihrem Partner nämlich einen einzigartigen Moment nach: In originaler Kleidung heiraten sie noch einmal für die Kameras.

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai im Mai 2019

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai und Andreas Ferber

Musikvideo: "Vanessa Mai" mit "Hast Du jemals" Vanessa Mai und ihr Mann Andreas im Musikvideo zur Single "Hast Du jemals"

