Wenn es nach ihren Fans geht, sind Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (33) sehr fix bei der Familienplanung! Seit Sonntag ist es offiziell: Die Influencerin und der einstige Bachelor erwarten tatsächlich ein gemeinsames Kind. Dabei sind die zwei noch gar nicht so lange offiziell zusammen: Seit Ende April kamen Liebes-Gerüchte auf, erst Ende Juni bekannten sie sich zu ihrer Beziehung und vor gerade einmal fünf Monaten besuchten sie ihr erstes Event in Berlin als Paar. Dass jetzt schon Nachwuchs bei ihnen unterwegs ist, finden zumindest die Promiflash-Leser reichlich früh!

Stolze 9.138 Promiflash-Leser (von insgesamt 11.174 abgegeben Votes, Stand: 22.30 Uhr) und damit rund 82 Prozent sind in einer Umfrage der Meinung, dass Angelina und Bastis Liebesglück noch sehr frisch ist. Deshalb seien sie verwundert, dass es mit der Schwangerschaft beim Duo so schnell ging. Lediglich 18 Prozent denken dagegen, dass die beiden in der Vergangenheit sehr glücklich miteinander gewirkt hätten – und dass ihr Wunschkind somit keinesfalls zu schnell unterwegs ist.

In welchem Monat das TV-Gesicht mittlerweile ist, behielt das Pärchen nach ihrer großen Schwanger-Verkündung erstmal für sich. Darin stellten die beiden aber eindeutig klar, dass der Knirps absolut gewollt ist: "Du bist unter Wunschbaby und machst uns jetzt schon zu den glücklichsten Eltern", wandten sich die werdenden Eltern an den noch ungeborenen Wonneproppen in Angelinas Bauch.

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Dezember 2019

Splash News Sebastian Pannek und seine Freundin Angelina Heger

