Maya Henry (19) scheint sehr gut mit dem Erfolg von Liam Payne (26) umgehen zu können. Erst seit einigen Wochen zeigten sich der Sänger und das Model gemeinsam in der Öffentlichkeit. Und nach wie vor, scheinen die beiden total verliebt ineinander zu sein. Sie verstecken ihre Zuneigung auch nicht vor den Fotografen. Jetzt schwärmte der One Direction-Star in den höchsten Tönen von seiner Liebsten Maya.

Laut Evening Standard berichtete ein Insider, dass Maya gegenüber der Aufmerksamkeit, die Liam in der Öffentlichkeit bekommt, ziemlich unbeeindruckt zu sein schien. Sie sei sehr verständnisvoll und der Sänger habe sie dafür gelobt, dass sie mit seinem Ruhm so "locker" umginge. Die beiden seien am Flughafen in einen Vorfall mit knapp 50 Fans geraten. Doch für Liam war die Situation wohl tatsächlich beängstigender, als für seine Freundin, die einfach cool blieb. Der 26-Jährige freut sich daher sehr, jemanden zu haben, der das alles auf sich nimmt.

Dass der "Stack It Up"-Interpret es ernst mit seiner neuen Liebe meint, hat er bereits gezeigt. Das diesjährige Thanksgiving verbrachte der Künstler mit seiner Model-Freundin und ihrer Familie. "Ich habe vor kurzem Thanksgiving mit meiner Freundin gefeiert und habe dort eine Menge schlechtes Essen gegessen", scherze er später auf der Release-Party seines neuen Albums "LP1."

ActionPress/SIPA PRESS Liam Payne und Maya Henry in London 2019

Getty Images Liam Payne und Maya Henry

ActionPress/Backgrid Liam Payne und Maya Henry, November 2019

