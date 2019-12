Filip Pavlovic (25) ist weg vom Single-Markt! Bei Bachelor in Paradise ging der Womanizer zunächst mit Jade Übach und Samantha Justus (30) auf Flirt-Kurs. Aber trotz gelungener Dates war der Hamburger nicht bereit, sein Herz wirklich zu öffnen – die Folge: Er verließ das Paradies aus freien Stücken. Jetzt gibt es ein überraschendes Liebes-Update. Nach all dem Gefühlschaos zeigt sich Filip nun mit einer neuen Frau an seiner Seite.

Das Online-Magazin Très Click veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ein Video der Turteltauben. Bei der Release-Party seiner ersten Single "Benz AMG in Weiss" stellt der 25-Jährige ganz stolz seine neue Freundin vor, die ganz schüchtern in die Kamera lächelt. Bella war wohl auch diejenige, die Filip während seiner Zeit in Thailand noch im Kopf herumgespukt ist. Nach seiner Heimreise schienen die beiden nun also ein klärendes Gespräch geführt zu haben.

Auf erstes gemeinsames Pärchenfoto der zwei müssen Filips Fans aber noch warten. Bisher hielt der Blondschopf seine Liebste nämlich noch aus der Öffentlichkeit heraus. Ob das "Versteckspiel" jetzt wohl ein Ende hat? Was meint ihr: Wird er schon bald ein gemeinsames Bild mit seiner Bella posten? Stimmt ab!

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, TV-Bekanntheit

Anzeige

TVNOW "Bachelor in Paradise"-Kandidat Filip Pavlovic

Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic 2019 in Barcelona

Anzeige

Was meint ihr: Wird Filip schon bald ein gemeinsames Bild mit seiner Bella posten? Ja, ganz bestimmt! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de