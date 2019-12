Schockierende Nachrichten von Leonard Freier (34)! Der ehemalige Bachelor war am vergangenen Donnerstag mit seinem Auto in Berlin unterwegs, als er plötzlich bremsen musste und ihm ein anderes Fahrzeug hinten auffuhr. Etwas durch den Wind stieg Leo dann aus seinem Wagen – genau wie der andere Fahrer. Und was dann passierte, kann der einstige Rosenkavalier wohl bis heute nicht fassen!

"Ich sage so: Ehrlich gesagt ist mir relativ schlecht und mir ist schwindelig. Der sagt: 'Kein Problem, ich fahre kurz mein Auto zur Seite und rufe Ihnen einen Krankenwagen.' Und was macht das Ar***loch dann? Steigt in sein Auto und rast davon", schilderte Leo die Situation in seiner Instagram-Story. Gott sei Dank habe es vier Zeugen gegeben, die sich aber leider nicht an das Nummernschild erinnern können. Letztendlich sei dann ein Krankenwagen gekommen und der 34-Jährige verbrachte den restlichen Tag im Krankenhaus.

So ärgerlich die Geschichte auch ist – Leo konnte seine Fans auch beruhigen: "Mir geht es jetzt auch wieder gut, es sind nur Prellungen, Halswirbel, Knie, Ellenbogen – also nichts Schlimmes, keine bleibenden Schäden." Auch sein Auto sei kein Totalschaden. Trotzdem hofft er nun, dass sein Unfallgegner noch zur Verantwortung gezogen werden kann.

Nicole Kubelka / Future Image Leonard Freier beim Joyn-Launch-Event in Berlin

Instagram / leonard.freier Leonard Freier bei der Künstler gegen Aids Gala 2018 in Berlin

AEDT/WENN.com Leonard Freier bei der AEDT-Feier

