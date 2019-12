James Middleton (32) spielt den Chauffeur! Hinter dem Bruder von Herzogin Kate (37) liegt ein schweres Jahr: Im Frühjahr hatte der Unternehmer seine psychische Erkrankung öffentlich gemacht. Seine Depressionen hatte er seitdem in einer Therapie bekämpft, inzwischen geht es ihm jedoch wieder besser. Seine gute Laune zeigte er nun bei einem Ausflug: Ganz gemütlich kutschierte James seine Hunde und seinen Schwipp-Schwager durch die Gegend – und zwar im Lastenfahrrad!

Was für ein amüsanter Anblick: Aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen den 32-Jährigen am Donnerstag bei einer Tour mit seinem Wagen-Rad durch London. In dem Korb seines Drahtesels saßen dabei jedoch nicht nur seine Hunde – sondern auch Spencer Matthews (30)! Der Reality-TV-Star ist der Bruder von James Matthews (44), der wiederum der Ehemann von Pippa Middleton (36) und somit der Schwager des Geschäftsmannes ist. Der "Made in Chelsea"-Darsteller schien die Fahrt zu genießen und nahm die amüsante Raserei in seiner Instagram-Story auf.

Sein praktisches Fahrzeug ist inzwischen James' stetiger Begleiter geworden: Schon im November wurde der Brite abgelichtet, als er gemeinsam mit seiner Verlobten Alizee Thevenet einen Weihnachtsbaum damit transportierte.

Getty Images James Middleton im September 2019

Anzeige

Backgrid / Action Press James Middleton mit Spencer Matthews und seinen Hunden in London, Dezember 2019

Anzeige

Backgrid / Action Press James Middleton und Alizee Thevenet im November 2019

Anzeige

Wusstet ihr, dass James so ein Fan des Rads ist? Ja, das war mir bekannt. Nein, wie ulkig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de