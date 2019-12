Zu ihrem 30. Geburtstag schlüpfte Cathy Lugner (30) in ein ganz besonderes Outfit! Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin hatte am Samstag einen runden Ehrentag zu feiern – dazu postete sie bereits einige Schnappschüsse im Netz. Nun legte die Ex-Freundin des österreichischen Bauunternehmers Richard Lugner (87) mit einem neuen Foto nach: Darauf zeigt sie sich in ihrem Geburtstag-Outfit – und das stand ganz unter dem Motto "Barbie"!

Auf Instagram veröffentlichte Cathy einige Bilder, auf denen sie ein typisches Kostüm der Kult-Spielzeugpuppe trägt: Sie zeigte sich in einem pinken Kleid mit Puffärmeln und hatte dazu eine farblich passende XS-Handtasche kombiniert, ihre Haare schimmerten platinblond. Zudem posierte Cathy neben zahlreichen rosafarbenen Luftballons! Offenbar hatte die 30-Jährige genauso schon immer aussehen wollen: "Zu meinem 30. Geburtstag habe ich mich in Barbie verwandelt und damit meinen Kindheitstraum wahr werden lassen!"

Mit dem Kostüm konnte Cathy bei ihren Fans punkten: "Alles Gute zum Geburtstag. Sieht megaschön aus und die Ballons sind ein Traum!", schrieb einer ihrer Follower. Ein anderer kommentierte unter den Bildern: "Ich liebe deinen Style. Jeden Tag aufs Neue freue ich mich darauf, deine Bilder hier zu sehen, und hoffe auf ein neues Bild. Du bist einfach die schönste und atemberaubendste Lady ever."

Cathy Lugner Cathy Lugner an ihrem 30. Geburtstag im Dezember 2019

Instagram / cathy.lugner, Getty Images Collage: Cathy Lugner und Barbie

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, Model

