Eric Stehfest (30) ist kaum aufzuhalten! Der Schauspieler zeigt aktuell bei Dancing on Ice, dass er Tanz und Eiskunstlauf hervorragend miteinander kombinieren kann. In der fünften Show gelang es dem Fan-Favoriten sogar, zusammen mit seiner Profi-Eiskunstläuferin Amani Fancy (22) für ihre Kür zu "The Power of Love" die ersten 30 Punkte der Staffel zu ergattern. Während jeder Performance passt Moderator Daniel Boschmann (39) auf einen Anhänger auf, den der 30-Jährige sonst um seinem Hals trägt. Nun verriet Eric, was ihm das Schmucksstück bedeutet!

"Das ist im Grunde genommen eine Art Schutz", erklärte der ehemalige GZSZ-Darsteller gegenüber Promiflash. Sobald er den Anhänger anlege, soll er sich seiner Kraft bewusst sein. "Manchmal braucht man ja etwas, woran man sich festhalten kann. Und diese Kette gibt mit einfach den nötigen Halt, in extremen Situationen wie hier zu funktionieren", offenbarte er.

Doch nicht nur der Anhänger spendet Eric regelmäßig Kraft. Auch seine Frau Edith sowie seine Mama stehen ihm immer zur Seite. Letzterer widmete der Autor sogar einen seiner Tänze auf dem Eis.

ActionPress Eric Stehfest bei einer Lesung von "9 Tage wach" in Görlitz

Getty Images Eric Stehfest und Amani Fancy bei "Dancing on Ice"

ActionPress Edith und Eric Stehfest bei "Dancing on Ice"

