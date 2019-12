Da hat Thomas Gottschalk (69) die Rechnung wohl ohne Dieter Bohlen (65) gemacht! Der Moderator und der Musiker saßen vor sieben Jahren gemeinsam in der Jury von Das Supertalent. Doch schon während der Aufzeichnungen deutete sich an, dass die Chemie zwischen den beiden nicht sonderlich stimmte. Seitdem gehen sich die TV-Bekanntheiten gelegentlich verbal in der Öffentlichkeit an. Erst kürzlich hat der 69-Jährige über das Aussehen des Pop-Titans gelästert, der sich laut eigener Aussagen Botox spritzen lassen soll. Nun schießt Dieter zurück!

Bei "Fellner! Live" stellte der 65-Jährige Vermutungen dazu an, warum sein Kollege vor Kurzem öffentlich über ihn hergezogen ist. "Thomas hat gerade ein Buch veröffentlicht und da muss ich immer herhalten, als Promotion-Vehikel", ist er sich sicher. Das habe der Ex-Wetten, dass..?-Moderator bereits 2015 getan, als er seine Biografie "Herbstblond" auf den Markt gebracht hat. Jetzt würde es sich wiederholen. "Und da er ansonsten anscheinend niemand Prominenten kennt, muss er sich dann immer irgendeinen Käse ausdenken", ächzt er.

"Ich habe nichts gegen Thomas, aber natürlich möchte ich auch nicht so aussehen wie er", kontert der Musikproduzent in Bezug auf die Botox-Spitze des Kultmoderators. Deshalb finde er, dass beide die in diesem Punkt die gleiche Meinung voneinander hätten. "Er möchte nicht ich sein oder nicht so zu Ende gehen, aber ich möchte auch nicht so enden wie er. Selbst im Sarg werde ich nicht so aussehen wie er", stichelt er munter weiter.

Getty Images Dieter Bohlen bei der Eröffnung des "Gut Aiderbichl"-Weihnachtsmarkts in Henndorf am Wallersee 2019

Getty Images Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen bei "Wetten, dass..?" im Juni 2011

Getty Images Dieter Bohlen, "Deutschland sucht den Superstar"-Juror

