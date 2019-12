Hinter Felicity Huffman (57) liegen anstrengende Wochen: Die einstige Desperate Housewives-Beauty musste im Oktober ihre 14-tägige Haftstrafe antreten. Die Schauspielerin hatte sich strafbar gemacht, als sie für ihre Tochter einen Uni-Platz erkaufen wollte. Seit rund sechs Wochen ist die Blondine nun wieder auf freiem Fuß – jedoch muss sie noch 250 Sozialstunden absolvieren. Und während dieser Phase scheint die Golden Globe-Gewinnerin wenig Lust auf Glamour zu haben: Felicity zeigt sich nach ihrem Ausflug hinter schwedische Gardinen total zurückhaltend in der Öffentlichkeit!

Die frühere Lynette-Scavo-Darstellerin verbringt die Wochen seit ihrer Entlassung in Los Angeles und muss dort im Suchtzentrum "The Teen Project" ihre Stunden abarbeiten. Am Sonntag zeigte sich Felicity dann an ihrem freien Tag vor einem Hotel in der Stadt der Engel. Die TV-Bekanntheit war casual gekleidet: Sie trug eine schwarze Hose, einen grauen Mantel und eine Mütze. Zudem hatte sie kein Make-up aufgelegt und kombinierte zu ihrem lässigen Look eine coole Statement-Brille.

Auch wenn sich Felicity noch nicht wieder freudestrahlend auf dem roten Teppich zeigt, soll sie dennoch total froh sein, endlich die Gefängnisstrafe hinter sich lassen zu können: "Felicity fühlt sich langsam wieder wie sie selbst und ist so glücklich und dankbar, mit ihrem Leben zurück zur Normalität zu kehren", offenbarte ein Insider Hollywood Life.

Backgrid; ActionPress Felicity Huffmann im Dezember in Los Angeles

Anzeige

Backgrid; ActionPress Felicity Huffmann im Dezember in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Felicity Huffman auf dem Weg zu einer Gerichtsverhandlung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de