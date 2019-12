Plötzlich Mitbewohner! Als wäre das Format Promis auf Hartz IV, in dem Stars und Sternchen ihren luxuriösen Alltag gegen bescheidende Behausungen tauschen müssen, nicht schon hart genug, trifft es Love Island-Star Natascha Beil und Prinz Mario-Max zu Schaumburg-Lippe (41) in der Sendung fast doppelt so schwer! Als einziges Paar kannten sich die Kuppelshow-Kandidatin und der Schauspieler vor dem TV-Projekt gar nicht! Mit Promiflash sprachen sie nun über ihre Erfahrung!

Mit einer fremden Person zusammenleben – das wurde für Tascha und Mario Realität! Doch ob das gut gegangen ist? "In unserem Alter hat ja jeder sein eigenes Leben und das ändert sich während der paar Drehwochen natürlich nicht wirklich", erklärte der Adelige die Differenzen zwischen ihm und der Reality-Darstellerin. Die Zuschauer können sich daher wohl auf Zoff gefasst machen. "Wir haben natürlich nichts ausgelassen, was die Unterhaltung der Zuschauer betrifft. Eine wahre Achterbahn", versprach Mario.

Natascha fügte hinzu: "Am Anfang hatten wir uns gut verstanden, aber zum Schluss hatten wir auch Meinungsverschiedenheiten. Ab der Mitte habe ich tatsächlich die Tage gezählt, weil es auch immer schwieriger mit meinem WG-Partner wurde." Na, wenn dieses Chaos mal nicht Deutschlands TV-Fans vor die Mattscheiben locken wird!

"Promis auf Hartz IV" – Ausstrahlung ab dem 2. Dezember 2019, 20:15 Uhr bei RTL2.

Sascha Steinbach/Getty Images Prinz Mario-Max zu Schaumburg-Lippe, Ex-PBB-Star

RTL2 / Julia Roder Prinz Mario-Max zu Schaumburg-Lippe und Natascha Beil bei "Promis auf Hartz IV"

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, Model

