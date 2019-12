Daniel Radcliffe (30) macht sich für Herzogin Meghan (38) stark! Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (35) im Mai vergangenen Jahres steht die ehemalige Schauspielerin unter ständiger Beobachtung der Medien. Die Presse berichtet jedoch nicht nur positiv über sie. Die Negativ-Berichterstattung geht sogar so weit, dass Meghan und Harry sich kürzlich gezwungen sahen, mehrere britische Zeitungen zu verklagen. Auch Daniel steht seit seinem Durchbruch als Harry Potter in der Öffentlichkeit – mit Meghan tauschen möchte er jedoch nicht...

Im Interview mit People Now sprach Daniel nun über Meghan. Der Schauspieler gab zwar zu, das Leben der Royals nicht groß zu verfolgen, doch wie die 38-Jährige von der britischen Presse behandelt werde, sei einfach nicht in Ordnung. "Sie muss Harry wirklich lieben, wenn sie Teil dieses verrückten Lebens sein will. Es muss wahnsinnig sein." Daniel steht seit seinem 12. Lebensjahr im Rampenlicht. Er glaubt jedoch, dass die Medienaufmerksamkeit, die er seitdem bekomme, nur ein Bruchteil dessen sei, was Harry und Prinz William (37) seit ihrer Geburt durchgemacht hätten. "Ich habe eine Menge Respekt und Mitgefühl für die königliche Familie", fügte der 30-Jährige hinzu.

Auch The Crown-Darstellerin Helena Bonham Carter (53) äußerte sich erst kürzlich in einem Interview zu Meghans Situation. Sie riet der Herzogin von Sussex dazu, die Berichterstattung über sich einfach zu akzeptieren: "Das muss wirklich hart für sie sein, aber alles, was ich sagen kann, ist: Sobald du bekannt wirst und in der Öffentlichkeit stehst, ist das eben so."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Johannesburg, 2019

Getty Images Daniel Radcliffe, 2019

Getty Images Helena Bonham Carter, Schauspielerin

