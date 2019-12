Die Musikwelt trauert um eine Legende! Gerade wurde bekannt, dass Marie Fredriksson (✝61) verstorben ist – die Frontsängerin der 90er-Jahre Pop-Band Roxette. Mit ihren Kult-Songs wie "Listen to Your Heart" und "It Must Have Been Love" landeten die Musikerin und ihr Bandkollege Per Gessle (60) etliche Chart-Stürmer und Ohrwürmer. Die schwedischen Künstler schufen sich über die Jahre eine internationale Fanbase. Nun nehmen ihre Groupies von Marie – und ihrer legendären Stimme.

Kaum machten die Nachrichten um ihren Tod die Runde, hagelte es auf Twitter schon etliche betroffene Beiträge. "Ruhe in Frieden, Marie. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir deine unglaubliche Stimme ab sofort nur noch vom Band hören können" und "Du warst eine absolute Legende. Meine Gedanken sind bei deiner Familie und bei Per. #RIP", gedenken zwei Nutzer der Musikerin. "Meine Heldin der 90er, ich werde dich nie vergessen", betont eine weitere.

Auch ihr guter Freund und Bandkollege Per äußerte sich bereits zum Verlust seiner Weggefährtin: "All meine Liebe für dich und deine Familie. Die Dinge werden nie wieder die Gleichen sein", wird er vom schwedischen Online-Portal Expressen zitiert. Wart ihr auch Fans von Roxette? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Mats Andersson/WENN.com Marie Fredriksson

Getty Images Roxette-Sängerin Marie Fredriksson im November 2011

Getty Images Roxette bei "Wetten, Dass..?" 2011



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de