Eingefleischte Fans von Herzogin Meghan (38) bekommen nun die Chance, ein Stück ihrer Vergangenheit zu ergattern. Bevor die Brünette durch ihre Hochzeit mit Prinz Harry (35) Mitglied der britischen Königsfamilie wurde, arbeitete sie als Schauspielerin und Model. Zu ihren bekanntesten TV-Auftritten gehört wohl ihre Rolle der Anwaltsgehilfin Rachel in der US-Fernsehserie Suits. Den Fans wird aber auch ihr Job als Koffer-Girl in der TV-Gameshow "Deal or No Deal" bestens bekannt sein. Nun soll tatsächlich einer ihrer Koffer aus der Sendung versteigert werden!

Von 2006 bis 2007 stand die heutige Herzogin von Sussex in der bekannten US-Show als Koffer-Girl vor der Kamera. Wie The Sun berichtet, kann man einen ihrer ersten Koffer – die Nummer 24 – noch diesen Monat bei der "Hollywood: A Collector's Ransom Auction" unter der Auktionsnummer 783 ersteigern. Die Veranstalter rechnen damit, dass das Behältnis rund 5.000 Pfund (umgerechnet 5.900 Euro) einbringen könnte.

Meghan blickt nicht allzu gerne auf ihre "Deal or No Deal"-Vergangenheit zurück, da der Job ziemlich anstrengend gewesen sein soll. "Ich stand ewig da oben in diesen extrem unbequemen und billigen, zwölf Zentimeter hohen Absätzen und wartete nur darauf, dass jemand meine Nummer aussuchte, damit ich gehen und mich hinsetzen konnte", erzählte sie vor zwei Jahren in einem Interview mit Esquire.

Getty Images Herzogin Meghan beim One Young World Summit in London

WPA Pool / Getty Images Herzogin Meghan bei der vorgezogenen Geburtstagsfeier von Prinz Charles

MEGA Herzogin Meghan im November 2019

