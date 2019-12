Die Babykugel fehlt ihr jetzt schon! Ziania Rubi und Fabian Nickel stellten ihre Liebe in dem Reality-TV-Format Temptation Island bereits auf eine harte Probe. Trotz aller Herausforderungen verließ das Paar die Show gemeinsam – und jetzt erwarten die beiden sogar ihr erstes Kind. Die 32-Jährige ist bereits in der 38. Schwangerschaftswoche und steht somit kurz vor der Geburt. Jetzt stellte sie klar: Eine Sache wird sie danach ganz besonders vermissen – das Schwangersein samt kugelrundem Babybauch!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Ziania mit ihren Followern unzählige Eindrücke aus ihrer Schwangerschaft. In einem aktuellen Post sieht man sie in einem engen, roten Kleid, wie sie mit ihren Händen liebevoll ihre große Babykugel hält. "Ich werde diese wunderschöne Zeit niemals vergessen. Was vermisst ihr am Schwangersein am meisten?", schrieb die werdende Mama zu dem Bild und wandte sich mit dieser Frage an ihre Insta-Fans.

Die Mütter und Schwangeren unter ihren Netz-Freunden kommentierten daraufhin fleißig. "Die Tritte im Bauch werden mir am meisten fehlen. Das ist einfach ein unbeschreiblich tolles Gefühl", fand eine Nutzerin. Diese Meinung teilten viele andere User. Ihrer Ansicht nach sei man während der Schwangerschaft mit seinem Baby so nah und vertraut wie mit niemandem sonst.

