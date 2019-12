Diese traurige Meldung schockte heute Vormittag die Fans der schwedischen Band Roxette: Marie Fredriksson (✝61) verstarb diese Woche mit gerade einmal 61 Jahren, wie ihre Managerin in einem Statement am Dienstag bestätigt. Einer der Ersten, der mit emotionalen Zeilen sein Beileid bekundete, war niemand Geringeres als Maries Bandkollege und guter Freund Per Gessle (60) – nun melden sich auch erstmals die schwedischen Royals zu Wort.

Weltweit trauern die Fans um Marie – doch vor allem in ihrer Heimat ist die Anteilnahme groß. So wendet sich nicht nur Ministerpräsident Stefan Löfven mit einer öffentlichen Erklärung an das Volk, auch König Carl Gustaf (73) gedenkt der Pop-Ikone. "Für viele in unserem Land, selbst in meiner eigenen Familie, ist ihre Musik eng verbunden mit Erinnerungen an besonders wichtige Stunden im Leben", erklärt eine Sprecherin des Royals der schwedischen Zeitung Aftonbladet.

Marie hatte eine ganz besondere Beziehung zum schwedischen Königshaus: Bereits 2010 hatte die Musikerin auf der Hochzeit von Prinzessin Victoria (42) und Prinz Daniel (46) performen dürfen. Etwa drei Jahre später war sie zu Gast bei der Trauung von Prinzessin Madeleine (37) gewesen und hatte dort ebenfalls für musikalische Unterhaltung gesorgt.

Getty Images Carl Gustaf von Schweden

Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images König Carl Gustaf von Schweden in München

Anzeige

Getty Images Marie Fredriksson im März 2011

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sich die schwedischen Royal zu Maries Tod äußern? Klar – alles andere hätte mich gewundert! Niemals! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de