Claudia Norberg lässt sich wieder von Mutti verwöhnen! Fast drei Jahrzehnte war die Blondine mit Schlagerstar Michael Wendler (47) liiert. Gemeinsam bewohnten sie eine Villa in Florida – aus der Claudia nach der Trennung von Michael jedoch ausgezogen ist. Während es sich der Wendler nun mit seiner neuen Partnerin Laura Müller (19) im einstigen Familienanwesen gemütlich gemacht hat, ist Claudia dagegen ganz zu ihren Wurzeln zurückgekehrt: Sie lebt wieder bei ihrer Mutter!

"Also ich wohne in dem Haus meiner Mama und habe tatsächlich wieder mein Kinderzimmer bezogen", verriet Claudia im RTL-Interview. Anfangs sei es ungewohnt gewesen. Nun scheint die 48-Jährige die eigenen vier Wände aus längst vergangenen Zeiten aber sehr zu schätzen: "Mittlerweile fühle ich mich dort pudelwohl" erklärte sie dem Sender und ergänzte dann: "Ich frage mich, warum man als Erwachsener eigentlich kein eigenes Zimmer in der Wohnung haben kann, weil das ist ja wirklich ein Rückzugsgebiet." Und wie sieht es mit der Privatsphäre aus, wenn man in Mutters Haus lebt? "Das ist mein Reich, da mache ich die Tür zu und dann weiß meine Mama: 'Okay, jetzt möchte sie in Ruhe gelassen werden'", offenbarte die Business-Frau weiter.

Und noch etwas scheint Claudia besonders zu gefallen: Ihre Mama bekocht sie fleißig! "Wenn das Essen fertig ist, dann kommt sie zu mir, klopft an die Tür und sagt: 'Claudia, das Essen ist fertig.' Und dann komme ich an den gedeckten Tisch." Für den TV-Star sei das ein echtes Luxusleben: "Ich werde sehr verwöhnt von meiner Mama."

Instagram / claudia_wendler_ Claudia Norberg im Februar 2019 in Florida

United Archives GmbH Claudia Norberg, Ex von Schlagerstar Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

