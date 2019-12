Kim Gloss (27) hat mit Alexander Beliaikin endlich den passenden Mann an ihrer Seite gefunden. Seit vier Jahren sind die beiden bereits ein Paar und zeigen im Netz auch immer wieder mit Turtel-Pics, wie glücklich sie miteinander sind. Vor wenigen Monaten hatte der Fitness-Fan sogar um die Hand der ehemaligen DSDS-Kandidatin angehalten. Auch wenn Alex und Kim noch nicht viel für ihre Hochzeit geplant haben, wissen sie, dass sie füreinander bestimmt sind – doch warum eigentlich?

Promiflash traf das verliebte Pärchen beim Bunte New Faces Awards 2019 in Berlin und plauderte mit ihm über seine Beziehung. Kim verriet, dass bei ihnen einfach alles stimme – auch was den Kleidungsstil betrifft. "Das ist auch eines der Dinge, warum ich mich verliebt habe, weil er so einen guten Geschmack hatte, und wir haben denselben Geschmack." Die 27-Jährige und Alex hätten sogar dieselben Lieblingsdesigner. "Das ist sehr wichtig für mich als Fashion- und Beautyblogger, da achte ich schon sehr drauf", gab Kim zu.

Kim und Alex verbindet aber viel mehr als ihre Leidenschaft für Mode. Die beiden lieben Kinder und wünschen sich auf jeden Fall gemeinsamen Nachwuchs – der muss allerdings bis nach der Hochzeit warten, wie die Sängerin gegenüber Promiflash erklärte: "Ich möchte nämlich schön schlank und durchtrainiert in mein Hochzeitskleid passen." Für Alex wäre es das erste Kind. Kim hat bereits eine fünfjährige Tochter mit Rocco Stark (33).

