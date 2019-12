Ist Khloe Kardashian (35) zu ihrem Ex zurückgekehrt? Nachdem Tristan Thompson (28) sie zum wiederholten Male betrogen hatte, wollte die Reality-Bekanntheit eigentlich einen Schlussstrich unter die turbulente Beziehung ziehen. Durch die gemeinsame Tochter True (1) blieb das Paar aber auch nach dem Liebes-Aus im regen Austausch. Seitdem kamen immer wieder Spekulationen über eine mögliche Reunion auf – und jetzt setzt ein vermeintlicher Bekannter der beiden sogar noch eins drauf: Khloe und Tristan sollen tatsächlich schon längst wieder ein Liebespaar sein!

Gegenüber Radar Online verriet nun ein Insider, dass die Liebe längst wieder entflammt sei: "Khloe und Tristan sind zu hundert Prozent wieder zusammen." So verbringe der Basketballprofi der Cleveland Cavaliers seine Nächte stets bei Khloe und ihrem Kind, wenn er in der Stadt und beruflich nicht verhindert sei. "Es ist ein Geheimnis, weil sie ganz genau weiß, dass jeder sie dafür verurteilen würde", erklärte die Quelle Khloes vermeintliche Heimlichtuerei. "Aber sie liebt ihn, obwohl er sie so mies behandelt hat."

Erst kürzlich gab Khloe durch ein verdächtiges Statement einen Hinweis auf eine mögliche Reunion. Auf Instagram bezog sie Stellung zu Tristans Seitensprung mit Kylie Jenners (22) bester Freundin Jordyn Woods (22): "Das Leben ist kurz und wir sind alle nur Menschen. Ich darf vergeben. Vergebung ist eine Stärke, keine Schwäche! Ich kann Menschen vergeben, ohne ihr Verhalten zu akzeptieren."

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloe Kardashian

ActionPress Tristan Thompson und Khloe Kardashian, Juni 2017

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, Sportler

