Was läuft denn nun zwischen Ariel Winter (21) und ihrem Ex Levi Meaden (32)? Im Oktober gab die Modern Family-Darstellerin nach drei gemeinsamen Jahren die Trennung von ihrem Freund bekannt. Nur kurze Zeit später wurden die einstigen Turteltauben in inniger Umarmung gesichtet. Jetzt zeigen neue Bilder die beiden bei einem Treffen. Wollen sie ihrer Liebe vielleicht doch noch eine Chance geben?

Auf verschiedenen Paparazzi-Fotos sieht man Ariel und Levi in Los Angeles, wo sie laut Daily Mail eine Verabredung hatten. Ob diese romantischer oder freundschaftlicher Natur war, ist nicht bekannt. Deutlich zu erkennen ist, dass sie den Treffpunkt in getrennten Autos verlassen haben. Auf einer der Aufnahmen winkt Levi seiner Ex vermutlich zum Abschied zu. Auf einer anderen geht Ariel allein zu ihrem Wagen.

Bisher hat sich noch keiner der zwei offiziell zu dem Liebes-Aus und den Trennungsgründen geäußert. Zu Beginn ihrer Beziehung ernteten sie viel Kritik, weil sie laut Meinung der Fans zu früh zusammengezogen waren. Ariel ließ das vollkommen kalt. "Ich bin total happy mit dem Arrangement, das wir haben. Wir lieben es, zusammen zu wohnen", stellte sie 2017 im Interview mit Refinery29 klar.

Backgrid Levi Meaden in Los Angeles

Backgrid Ariel Winter in Los Angeles

Frazer Harrison / Getty Images Ariel Winter mit Levi Meaden auf der "Pacific Rim Uprising"-Premiere in Hollywood

