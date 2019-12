Rührender Liebes-Post von Lukas Podolski (34)! Der Kicker hat in Schicksalsfragen das große Los gezogen: erfolgreiche Karriere, gefeierter Nationalheld und seine Traumfrau steht ihm nun auch bereits seit Jahren zur Seite – die zwei gemeinsamen Kinder runden das perfekte Glück endgültig ab. Aus diesem Grund dürfte sein aktuellstes Bild auf Social Media wahrhaftig für Gänsehaut sorgen: So rührend ist Poldis Pärchen-Posting!

Im April 2011 gaben sich Lukas und seine Liebste Monika das Jawort. Doch schon vor ihrer Hochzeit pflegten der Sportler und die gebürtige Polin eine jahrelange, innige Freundschaft. Der schlichte und doch ergreifende Titel seines Couple-Schnappschusses auf Instragram unterstreicht daher nun nur noch mal, wie die zwei zueinander stehen: "Seite an Seite", kommentiert Lukas ein Bild, auf dem die beiden Rücken an Rücken in einem Meer von Lichtern stehen – zusätzlich verziert der 34-Jährige den Beitrag mit den süßen Hashtags #Pärchen, #Liebe und #Ehefrau.

Aktuell lebt Poldi mit seiner Family noch in Japan, wo der Stürmer für den Verein Vissel Kōbe spielt. Ob das Quartett noch mal in seine Heimat Köln zurückkehrt, steht bisher noch in den Sternen: "Ich habe immer gesagt und bleibe dabei, dass es für mich eine Herzensangelegenheit wäre, noch einmal für den FC zu spielen“, erklärte er der Bild am Sonntag.

Instagram / Lukas Podolski/"poldi_official" Poldi mit Sohn Louis und Tochter Maya

Anzeige

Instagram / poldi_official Lukas Podolski im Dezember 2019

Anzeige

Actionpress/ Eibner-Pressefoto Lukas Podolski, Fußballer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de