Mädels, aufgepasst! Mit seiner Teilnahme bei The Voice Kids sang sich Iggi Kelly nicht nur bis ins Halbfinale der beliebten Castingshow, sondern auch in die Herzen so manch eines Fangirls. Und für die besteht jetzt Grund zur Hoffnung: Denn wie der YouTuber jetzt gegenüber Promiflash verriet, ist er noch single!