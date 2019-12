Camila Cabello (22) bereut ihren kleinen Diebstahl! Die schöne Sängerin sorgte kürzlich für lustige Schlagzeilen, als sie in einem Interview beichtete, etwas aus dem britischen Kensington Palast gestohlen zu haben: Die gebürtige Kubanerin wollte sich von ihrem Besuch ein kleines Souvenir mitbringen und raubte Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) einen Kugelschreiber. Das Mitbringsel würde die "Havana"-Interpretin eigentlich gerne wieder zurückgeben – doch sie kann den Stift nicht mehr finden!

In der The Tonight Show plauderte Camila nun mit Moderator Jimmy Fallon (45) über ihren kleptomanischen Ausbruch. So habe sie zunächst überlegt, ein Stück Seife zu entwenden – sich dann auf Drängen eines Kollegen hin jedoch für den Kuli entschieden. Ihre Beute könne das einstige Fifth Harmony-Mitglied nun aber nicht mehr zurückgeben: "Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo der Stift ist!", jammerte die 22-Jährige und gab zudem einen Hinweis für die Fahndung nach dem Schreibwerkzeug: "Er ist gelb, man kann mit ihm schreiben und er riecht royal!"

Doch was sagen eigentlich die Diebstahl-Opfer zu dem Übergriff auf ihr Eigentum? Via Social-Media kommentierten William und Kate die Geschichte nur mit einem verwunderten Smiley – die Abwesenheit ihres Stifts scheint dem Paar also gar nicht aufgefallen zu sein.

Instagram / kensingtonroyal Camila Cabello (2.v.l.) mit Herzogin Kate und Prinz William (m.)

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, November 2019

Getty Images Camila Cabello beim 106.1 Kiss FM's Jingle Ball 2019

