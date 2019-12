Sebastian Pannek (33) kann es kaum abwarten, endlich Vater zu werden! Am Sonntag ließen der einstige Bachelor und seine Herzdame Angelina Heger (27) die Babybombe platzen: Das noch recht frische Liebespaar erwartet tatsächlich bereits Nachwuchs. Die Glückshormone dürften sich seit diesen News bei den werdenden Eltern regelrecht überschlagen. Basti scheint jedenfalls vor lauter Vorfreude beinahe zu platzen – bereits die Schwangerschaft seiner Liebsten lässt ihn ganz hibbelig werden!

Ein wenig müssen sich der Vater in spe sowie seine Baby-Mama noch gedulden. Doch schon die Zeit bis zur Geburt ist für Sebastian offenbar ein echtes Highlight: "Wir freuen uns unfassbar auf die kommenden, aufregenden Monate", schreibt der 33-Jährige zu einem Foto auf Instagram.

Während Angelinas Bauch von nun an stetig größer wird, gewinnt allem Anschein nach auch Sebastians Körpermitte an Umfang! In einem Posting präsentierte die Influencerin neulich stolz ihre Kugel – ebenso wie Bald-Daddy Basti, der in derselben Pose beschützend seine Hände auf seinen runden, sonst durchtrainierten Bauch legt.

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek, Dezember 2019, Dubai

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek in Dubai, Dezember 2019

