Es war die Sensation am Wochenende! Sebastian Pannek (33) und Angelina Heger (27) kriegen ein Baby. Der ehemalige Rosenkavalier und die einstige Bachelor-Kandidatin wissen bereits seit Längerem, dass sie Eltern werden, und waren nun endlich bereit, die News auch mit ihren Fans zu teilen. Angelinas erste Schwangerschaft ist unbestritten das Highlight ihrer bisherigen Beziehung – doch die Turteltauben können zusätzlich auf viele weitere Abenteuer zurückblicken!

Basti und Angelina sind seit fast einem Jahr zusammen und verbrachten schon so manche Liebesurlaube. "Der erste Urlaub war auf Mallorca", verriet die 27-Jährige neulich in ihrer Instagram-Story. Die werdenden Eltern waren aber auch schon zusammen an der Ostsee und auf Mauritius. Nach einem Schnee-Ausflug in Tirol ging es für die beiden zuletzt wieder ins Warme nach Dubai.

Aber auch in Deutschland sind die beiden unzertrennlich, denn sie wohnen bereits zusammen. Die Influencer haben sich jedoch keine neuen vier Wände gesucht, sondern es sich in der Wohnung des jeweils anderes gemütlich gemacht. Demnach haben Basti und Angelina jetzt eine Wohnung in Dortmund und ein Haus in Berlin.

Lange hielten die beiden ihre Beziehung geheim. Erst Ende Juni hatten sie ihre Liebe öffentlich gemacht und wenig später auch ihren ersten Red-Carpet-Auftritt als Pärchen absolviert. Bei der Show von Star-Designer Guido Maria Kretschmer (54) im Rahmen der Berlin Fashion Week posierten sie strahlend für die Fotografen und warfen sich immer wieder verliebte Blicke zu.

