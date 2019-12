Lizzo (31) verteidigt ihre Po-Performance! Die Musikerin ist dafür bekannt, bei ihren Auftritten gerne mal auf Stoff zu verzichten und dafür viel nackte Haut zu zeigen: So tritt die US-Amerikanerin häufig in knappen Dessous inklusive Strapsen auf. Bei einem Basketballspiel zog die "Truth Hurts"-Interpretin kürzlich auch privat blank – und zeigte beim Twerken ihren Tanga. Für die halbnackte Hintern-Show bekam die Sängerin jede Menge Kritik, gegen die sich Lizzo nun wehrt!

"Sie will immer nur Aufmerksamkeit" und "Das ist einfach nur schäbig", hatten einige User die Darbietung der 31-Jährigen via Instagram kritisiert. Die Songwriterin ließ sich davon aber nicht unterkriegen: "So etwas kann meine Freude nicht brechen. Ich bin eine geerdete Person und weiß, dass ich schockierend bin, weil die Leute so einen Körper noch nie gesehen haben!", erklärte sie selbstbewusst in einem Insta-Clip und ergänzte: "Ich werde mich nicht kleinmachen, weil jemand meint, dass ich für ihn nicht sexy bin!"

Nach dieser starken Ansage wandte sich Lizzo schließlich erneut an ihre Follower – jedoch deutlich emotionaler: "Ich bin gesegnet. Und ich will, dass ihr wisst, dass ihr gesegnet seid. Ihr seid heute Morgen aufgewacht!", zeigte sie sich ganz sentimental.

Kevin Winter / Staff / Getty Images Lizzo, Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Lizzo beim NBA-Spiel der L.A. Lakers gegen die Minnesota Timberwolves im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Lizzo im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de