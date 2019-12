Größer könnte die Vorfreude kaum sein! Anfang November gaben Bibi (26) und Julian Claßen (26) bekannt, dass sie zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Ihr Söhnchen Lio (1) wird demnach im April zum großen Bruder. Schon jetzt schwebt das Influencer-Pärchen auf Wolke sieben und zelebriert dies in zahlreichen Netzbeiträgen. So zeigt Bibi ihren Followern beinahe täglich, wie es ihr während der Schwangerschaft ergeht. Julian bringt seine Freude in Jubel-Postings zum Ausdruck und rührt damit die Fans.

Am Dienstag veröffentlichte Julian auf seinem Instagram-Kanal ein süßes Foto: Gemeinsam mit Bibi sitzt er auf einer Treppe und gibt ihr liebevoll einen Kuss auf den Kopf. Die hübsche Blondine trägt dabei ein bauchfreies Oberteil, mit dem sie freie Sicht auf ihren großen Babybauch gewährt."Was für eine schöne Zeit. Schön, dass es euch gibt", schrieb er zu dem niedlichen Familienbild. Er freue sich so sehr – und das ist ihm auch anzusehen, denn genauso wie Bibi strahlt auch er überglücklich auf dem Schnappschuss.

Die Fans sind entzückt von dem verliebten Moment der beiden. "Ihr seid einfach Zucker, wisst ihr das?", kommentierte eine Nutzerin seinen Beitrag. Andere Follower waren sich beim Anblick des Babybauchs sicher, dass das berühmte Elternpaar ein Mädchen zur Welt bringen wird: "So, wie der Bauch sich nach vorne wölbt, ist es bestimmt eine kleine Prinzessin!"

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Lio und Bibi Claßen, November 2019

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen, Dezember 2019

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Lio und Bibi Claßen, November 2019

