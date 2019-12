Wem es im Dezember in Deutschland schon ungemütlich kalt erscheint, der würde wohl ungerne mit Stefanie Giesinger (23) tauschen. Die einstige Germany's next Topmodel-Siegerin und Freund Marcus Butler (27) genossen bis vor Kurzem einen Urlaub in Finnland. Während es andere Netz-Stars gerade vermehrt zu eher sonnigen Zielen zieht, bevorzugen Steffi und Marcus in diesem Jahr die Kälte – und das inklusive heftiger Minusgrade!

Auf Instagram veröffentlichte die Wahl-Berlinerin ein Bild, das sie komplett eingemummelt zeigt. Lediglich ihre Augen sind ungeschützt vor der klirrenden Kälte Finnlands – und das rächt sich sofort. "Minus 25 Grad, eingefrorene Wimpern", schreibt das Model zum Schnappschuss. Tatsächlich sind nahe ihrer Augen kleine Eiszäpfchen zu sehen.

Inzwischen befindet sich die Brünette allerdings wieder auf wärmerem Terrain. In ihrer Story zeigten sich Steffi und Freund Marcus bereits in London, der Heimat des YouTubers. Ob die zwei dort nun die Vorweihnachtszeit verbringen? Immerhin ist die Hauptstadt Englands bekannt dafür, in dieser Zeit des Jahres ein besonders beliebtes Ziel zu sein.

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butler und Stefanie Giesinger in Finnland

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Getty Images Marcus Butler und Stefanie Giesinger im Januar 2017

