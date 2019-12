Es hat am Ende einfach nicht mehr gepasst! Bei Hochzeit auf den ersten Blick hofften Marcel und Christina, die große Liebe zu finden. Aus diesem Grund machten sie bei der Sat.1-Kuppelshow mit, wurden dort miteinander verkuppelt und heirateten, ohne sich vorher nur ein Mal getroffen zu haben. Ihr Glück währte nicht lange: In der vergangenen Folge trennte sich das Paar – Christina wollte die Scheidung. Nun erklärte die 25-Jährige die Gründe für ihre Entscheidung!

Im Interview mit Promiflash sagte sie: "Erstens fehlte mir von Anfang an die Ehrlichkeit. Und zweitens musste ich mir sagen lassen, was ich vor der Kamera sagen darf oder auch nicht. In einer Ehe sollte man niemandem den Mund verbieten!" Das Ende sei schleichend gekommen, sie hätten schlussendlich zu viele Kommunikationsprobleme gehabt, die in Beleidigungen endeten. "In diesen Momenten wurde mir klar: So kann ich keine Ehe führen, denn daran lässt sich nicht arbeiten", führte sie weiter aus.

Das Unheil kündigte sich früh an, denn bereits bei ihrem ersten Ausflug während der Flitterwochen hatten Christina und Marcel ihren ersten Streit. Beim Besuch eines Tempels fühlte sich die Krankenpflegerin von ihrem Gatten ignoriert. "Er hat nur über die Sehenswürdigkeiten geredet. Es gab keine Gespräche mehr über uns, unsere Ehe stand nicht mehr im Vordergrund. Ich fand es komisch, weil er so geschwebt hat", versuchte sie die Situation zu beschreiben.

