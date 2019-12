Bibi (26) und Julian Claßen (26) verkündeten nun ganz stolz, dass ihr zweites Kind ein Mädchen wird! Erst vor wenigen Wochen gaben die YouTuber bekannt, dass knapp ein Jahr nach der Geburt von Sohnemann Lio (1) der zweite gemeinsame Nachwuchs unterwegs ist. Der Einjährige darf sich auf eine kleine Schwester freuen. Aber seit wann kennen die die beiden eigentlich schon das Geschlecht ihres Babys?

Das verrieten die Influencer jetzt in einem neuen YouTube-Video! Tatsächlich hätten die beiden schon relativ früh gewusst, dass Bibi ein Mädchen erwartet. Bei den Ultraschall-Untersuchungen hätte man zunächst zwar nur Vermutungen anstellen können. "Aber dann haben wir einen Bluttest gemacht und dann war es so zu 99,9 Prozent sicher", erklärte Julian. So haben Bibi und er also schon vor ein paar Monaten gewusst, dass Lio ein Schwesterchen bekommt.

Bis die Claßens endlich zu viert sind, dauert es aber noch ein bisschen. Erst vor wenigen Tagen enthüllte die Webqueen, dass sie in der 25. Schwangerschaftswoche ist. Die Kleine wird also erst im kommenden Frühjahr das Licht der Welt erblicken. Und trotzdem wurde die 26-Jährige beim Anblick ihrer wachsenden Babykugel schon jetzt wehmütig. "Die Zeit vergeht einfach so schnell", schrieb sie auf Instagram.

