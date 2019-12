Nicht nur bei ihren Auftritten mit den Pussycat Dolls ist Nicole Scherzinger (41) für ihre sexy Outfits bekannt, auch bei Solo-Konzerten überzeugt die Sängerin mit einem heißen Look. Aber Nicole trägt längst nicht nur auf der Bühne aufregende Outfits – auch beim privaten Ausgehen gibt’s bei Nicole ganz schön was zu schauen. Das bewies die 41-Jährige vor Kurzem eindrücklich nach einem ihrer Solo-Gigs.

Nach einem Auftritt in London mischte sich Nicole zum Feiern ins Nachtleben der britischen Metropole – und zwar in die beliebte Gaybar "Freedom" im Künstlerstadtteil Soho. Das berichtet die britische Zeitung Daily Mail. Dabei sorgte die Musikerin mit ihrem Style für einen wahren Hingucker: Sie tauchte in einem Kleid auf, das zu einem großen Teil nur aus Netz bestand. Dazu trug der Popstar kniehohe Lackstiefel und Hotpants.

Nicht beim Konzert, dafür später beim Feiern im "Freedom" mit dabei: der ehemalige Rugby-Spieler Thom Evans (34). Thom erschien ganz schlicht und leger in schwarzen Jeans und schwarzem Hemd. Zwischen Nicole und dem 34-Jährigen soll es schon länger ordentlich Knistern. In puncto Romanze gibt sich Nicole allerdings ganz anders als bei ihrem Kleid: nämlich bedeckt. Um 1.30 Uhr morgens wurden beide dabei gesehen, wie sie den Club verließen – laut Angaben der britischen Zeitung allerdings getrennt.

Backgrid / ActionPress Nicole Scherzinger in London, Dezember 2019

Backgrid / ActionPress Nicole Scherzinger, Dezember 2019

Backgrid / ActionPress Thom Evans, Ex-Rugby-Spieler

