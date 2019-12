Überraschende Versöhnung zwischen Rafi Rachek (29) und Filip Pavlovic (25)! Die beiden Bachelorette-Streithähne von 2018 trafen bei Bachelor in Paradise erneut aufeinander und machten keinen Hehl aus ihrer gegenseitigen Abneigung. Doch als Rafi sich kurz vor seinem freiwilligen Exit als homosexuell outete, ging Filip einen Schritt auf seinen Konkurrenten zu und schüttelte ihm voller Respekt die Hand. Mittlerweile herrscht zwischen den Männern nicht nur Waffenstillstand – sie sind sogar richtige Kumpel!

Das verriet Rafi nun Promiflash: "Filip war einer der Ersten, der sich nach mir erkundigt hat, als wir alle vom Paradies zurückgekehrt sind, was mich natürlich sehr gefreut hat." Er sei einfach nur froh darüber, inzwischen so einen guten Draht zu dem 25-Jährigen zu haben. Mittlerweile könne er ihn sogar zu seinen Freunden zählen. Auch der Blondschopf scheint seine Meinung über Rafi geändert zu haben und lud ihn zur Release-Party seines Songs "Benz AMG in Weiss" ein. Dort posierten die beiden Männer gut gelaunt zusammen auf dem roten Teppich.

Bei der Feier lernte Filip auch Rafis Freund Sam Dylan (28) kennen. "Ich bin sehr froh darüber, dass auch er und Sam sich auf Anhieb mega verstanden haben", plauderte der 29-Jährige weiter. Auch die Chemie mit Filips Freundin Bella habe sofort gestimmt. Im Promiflash-Interview verriet der Muskelmann etwas von seinen Plänen mit den neuen Freunden: "Ich denke, wir werden uns alle zu viert zeitnah wiedersehen und etwas unternehmen [...]. Wer hätte das noch vor einem Jahr gedacht."

